SEGA бесплатно раздаёт четыре мини-игры в стиле ретро

Первоначально после октябрьской акции планировали удалить игры из цифрового магазина Steam. Задумка была такая: кто успел — тот скачал. Однако SEGA решила дать ещё один шанс получить игры для всех желающих до вечера 16 декабря.

Сейчас в Steam можно скачать Armor of Heroes — многопользовательские танковые баталии, Endless Zone — сайдскроллинговый шутер, связанный со вселенными Endless и Fantasy Zone, Streets of Kamurocho — уличный файтинг с культовыми героями SEGA, Golden Axed — один из уровней отменённой игры, которая могла бы стать перезапуском серии Golden Axe.