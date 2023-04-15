Sega хочет купить создателей Angry Birds за $1 млрд

Rovio выпустила первую игру в серии в 2009 году, и она быстро стала мировым хитом, породив множество сиквелов, спин-оффов и связей с другими брендами, такими как "Звездные войны" и "Трансформеры". По Angry Birds даже вышло два полнометражных фильма.

Sega имеет сильную линейку мобильных игр, включая различные игры про ежа Соника и ретро-игры со старых консолей, перенесенные на мобильные устройства. Приобретение может помочь Sega еще сильнее расширить свой бизнес мобильных игр, а также использовать опыт Rovio в создании популярных во всем мире казуальных игр.

Сделка еще не завершена и может отмениться, но в случае успеха она станет важной вехой в индустрии видеоигр.