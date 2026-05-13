Sega официально отменила разработку амбициозной «суперигры»

Проект позиционировался как большая AAA-игра мирового масштаба, которая должна была «выходить за рамки традиционных игровых жанров» и «привлекать не только игроков, но и стримеров». Руководство Sega оценивало потенциальный доход от проекта за весь его жизненный цикл более чем в 100 млрд иен (около 6345 млн долларов).

Причиной отмены стали слабые результаты последних free-to-play игр и игр-сервисов Sega. Теперь более 100 сотрудников, работавших над «суперигрой», переведут на разработку других проектов.