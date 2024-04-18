Sega превратит свою классическую игру 80-годов в комедийный сериал

Опубликовано 18 апреля 2024, 14:16
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Sega превратит свою классическую игру 80-годов в комедийный сериалGolden Axe возвращается
Классическая игра Sega Golden Axe в жанре Beat 'em up получит анимационное воплощение. Comedy Central объявил о создании 10-серийного сериала по мотивам фэнтезийной игры, обещая «уморительно смешную» адаптацию.
Над сериалом будут работать Майк МакМахан (Star Trek: Lower Decks) и Джо Чандлер (American Dad!). Чендлер также напишет первый эпизод и выступит в роли шоураннера. Пока дата выхода остается под вопросом, но актерский состав уже определен.
Мэттью Рис («Cocaine Bear») озвучит могучего гнома Гилиуса Громовержца, а Лиза Гилрой («Glamorous») возьмет на себя роль огненной Тайрис Флэр. Лиам Макинтайр («Spartacus») влезет в варварские сапоги Акса Батлера.
Эта новость может показаться реликвией, извлеченной из пыльного ящика «разных идей», учитывая долгий игровой перерыв франшизы. Однако, если учесть, что новая игра Golden Axe уже готовится, это может стать началом полноценного возрождения Golden Axe.