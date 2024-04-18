Sega превратит свою классическую игру 80-годов в комедийный сериал

Мэттью Рис («Cocaine Bear») озвучит могучего гнома Гилиуса Громовержца, а Лиза Гилрой («Glamorous») возьмет на себя роль огненной Тайрис Флэр. Лиам Макинтайр («Spartacus») влезет в варварские сапоги Акса Батлера.

Эта новость может показаться реликвией, извлеченной из пыльного ящика «разных идей», учитывая долгий игровой перерыв франшизы. Однако, если учесть, что новая игра Golden Axe уже готовится, это может стать началом полноценного возрождения Golden Axe.