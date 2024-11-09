Sega удалит более 60 классических игр из Steam. Поспешите

Этот шаг наводит на мысль, что Sega планирует выпустить новые коллекции классических игр, как это было с серией Sonic, когда старые игры были удалены, а затем переизданы в составе Sonic Origins. Sega уже предлагает такие коллекции, как Mega Drive и Genesis Classics и Dreamcast Collection на Steam, пишут СМИ.

Если вы фанат ретро-игр от Sega, сейчас самое время приобрести такую классику, как Crazy Taxi, Jet Set Radio и Ecco the Dolphin, а также более необычные игры, такие как Space Channel 5 Part 2 и RPG Shining Force.