Sega возродит серию Virtua Fighter после 20 лет ожидания

Эта новость особенно радостна для фанатов, которые ждут полноценное продолжение почти два десятилетия. Последний основной выпуск в серии был выпущен в 2006 году — Virtua Fighter 5. После этого последовали обновления, такие как Virtua Fighter 5: Final Showdown в 2015 году и Virtua Fighter Ultimate Showdown в 2021 году, но это не были новые игры.

Хотя подробности о Virtua Fighter 6 пока не раскрыты, возвращение франшизы на рынок предполагает, что старые персонажи, такие как Акира Юки, могут снова появиться.