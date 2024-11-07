Sega возродит серию Virtua Fighter после 20 лет ожидания

Опубликовано 07 ноября 2024, 21:211 мин.
Sega возродит серию Virtua Fighter после 20 лет ожиданияКлассика
Фанаты Virtua Fighter, готовьтесь: Sega, похоже, работает над новой игрой в культовой серии файтингов. Джастин Скарпон, глава глобальной трансмедийной деятельности Sega, случайно рассказал о новой игре во время интервью с VGC. Обсуждая проекты компании, Скарпон упомянул: «Мы разрабатываем еще одну игру Virtua Fighter», наряду с такими известными тайтлами, как Crazy Taxi, Jet Set Radio, Streets of Rage и Shinobi.
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Эта новость особенно радостна для фанатов, которые ждут полноценное продолжение почти два десятилетия. Последний основной выпуск в серии был выпущен в 2006 году — Virtua Fighter 5. После этого последовали обновления, такие как Virtua Fighter 5: Final Showdown в 2015 году и Virtua Fighter Ultimate Showdown в 2021 году, но это не были новые игры.
Хотя подробности о Virtua Fighter 6 пока не раскрыты, возвращение франшизы на рынок предполагает, что старые персонажи, такие как Акира Юки, могут снова появиться.