«Секретный» 10-ядерный процессор Intel за 3000 рублей подробно протестировали

«Секретный» 10-ядерный процессор Intel за 3000 рублей подробно протестировалиРаботал он в паре с китайской материнской платой Machinist X99-G7
Автор канала сравнил в современных играх процессор Xeon E5-2666 V3 (с материнской платой Machinist X99-G7) с Xeon E5-2640 V3. Значения производительности в итоге оказались у обоих вариантов сборок схожи. Среди протестированных в ходе обзора игровых проектов были Far Cry New Dawn, Far Cry 6, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Immortals Fenyx Rising, F1 2021, Shadow of the Tomb Raider. Запускались игры на операционной системе Windows 10 Pro.
В Far Cry New Dawn по среднему числу кадров преимущество было у E5-2666 V3: 80 к/с против 76 к/с у E5-2640 V3. В редких событиях значения у этих конфигураций составляли 58 к/с и 55 к/с соответственно.
В Far Cry 6 разница между процессорами также незначительная. 80 к/с в среднем наблюдается у E5-2666 V3 и 79 к/с - у E5-2640 V3. В редких событиях число кадров равняется 36 к/с и 35 к/с соответственно.
В Assassin's Creed Odyssey вновь разрыв между значениями в редких событиях составляет 1 к/с: 21 к/с у E5-2640 V3 и 22 к/с у E5-2666 V3. С точки зрения среднего FPS результаты получились следующими: 57 к/с против 61 к/с с преобладанием E5-2666 V3.
Более 100 к/с удаётся получить в Assassin's Creed Valhalla. У E5-2640 V3 средняя производительность здесь составляет 121 к/с, у E5-2666 V3 - 127 к/с. В редких событиях значения равны 74 к/с и 80 к/с соответственно.
В Watch Dogs Legion разрыв между процессорами становится больше. Он составляет 9 к/с: средний FPS у E5-2666 V3 - 94 к/с, а у E5-2640 V3 - 85 к/с. Вместе с тем в редких событиях производительность равняется 68 к/с и 61 к/с соответственно.
В Tom Clancy's Rainbow Six Siege средняя частота кадров в обоих случаях оказывается выше 300 к/с. Вместе с тем разница между процессорами по средней производительности составляет уже 19 к/с в пользу E5-2666 V3: 341 к/с против 360 к/с. В редких событиях число кадров снижается до 273 и 290 к/с соответственно.
А вот в Immortals Fenyx Rising различий по среднему FPS вновь практически нет: у E5-2666 V3 частота кадров находится на уровне 65 к/с, у E5-2640 V3 - на уровне 62 к/с. В редких событиях в обоих случаях производительность составляет 16 к/с.
В F1 2021 удаётся достичь более 200 к/с в среднем. Вместе с тем разница в быстродействии между E5-2666 V3 и E5-2640 V3 составляет 20 к/с: 249 к/с и 229 к/с соответственно. В редких событиях число кадров равняется 203 к/с и 183 к/с соответственно.
Наконец, в Shadow of the Tomb Raider разрыв в производительности равняется 6 к/с: у E5-2666 V3 - 122 к/с, у его конкурента - 116 к/с. Частота кадров в редких событиях при этом снижается до 76 к/с и 73 к/с соответственно.
Кроме производительности, эксперт протестировал уровень энергопотребления двух вариантов конфигураций. В игре Assassin's Creed Valhalla у Xeon E5-2666 V3 он составил 390 Вт, в то время как у E5-2640 V3 - 345 Вт. В бенчмарке Blender значение выше оказалось также у E5-2666 V3: 230 Вт против 161 Вт.
В целом эксперт заключил, что сочетание Xeon E5-2666 V3 с Machinist X99-G7 — крайне неудачное. Если вы хотите приобрести недорогой процессор, то лучше обратить внимание на Xeon E5-2640 V3 с материнской платой Shuangwei X99S. Хотя при этом надо сказать, что в играх между конфигурациями разница в производительности была незначительной.
Протестированные конфигурации:
- процессор Xeon E5-2666 V3/Xeon E5-2640 V3;
- материнская плата Machinist X99-G7/Shuangwei X99S;
- оперативная память 4x8Gb DDR3-1866 CL10/4x8Gb DDR4-1866 CL11.
Напомним, Xeon E5-2666 — процессор на базе архитектуры Haswell-EP, который вышел в 2015 году, но не попал в свободную продажу, а отправился в серверы крупных предприятий, среди которых был всем известный Amazon. Поэтому вплоть до 2021 года, когда эти процессоры начали появляться на вторичном рынке, о модели E5-2666 не было ничего известно.
Процессор создан на базе техпроцесса 22 нм и располагает 10 ядрами/20 потоками с базовой частотой 2.9 ГГц и 3.2 ГГц в режиме Turbo Boost при многоядерной нагрузкой. Множитель, как и в других серверных процессорах, заблокировано, а объём кэша гигантский — 25 Мб. TDP тоже солидный — 135 Вт, а критическая температура составляет 79 градусов по Цельсию.
В зависимости от моделей материнских плат, процессор способен работать как с оперативной памятью DDR3, так и DDR4. По производительности во многопоточной нагрузке этот процессор 2015 модельного года близок к Core i5-11400F 2021 модельного года с той разницей, что стандартная розничная цена на новый i5-11400F составляет от 12 до 15 тысяч рублей. А вот снятые с эксплуатации в серверах после модернизации Xeon E5-2666 в крупнейших маркетплейсах (Aliexpress и др.) можно купить по цене от 2900 до 3300 рублей.