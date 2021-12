«Секретный» 10-ядерный процессор Intel за 3000 рублей подробно протестировали

Автор канала сравнил в современных играх процессор Xeon E5-2666 V3 (с материнской платой Machinist X99-G7) с Xeon E5-2640 V3. Значения производительности в итоге оказались у обоих вариантов сборок схожи. Среди протестированных в ходе обзора игровых проектов были Far Cry New Dawn, Far Cry 6, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Immortals Fenyx Rising, F1 2021, Shadow of the Tomb Raider. Запускались игры на операционной системе Windows 10 Pro.

В Far Cry New Dawn по среднему числу кадров преимущество было у E5-2666 V3: 80 к/с против 76 к/с у E5-2640 V3. В редких событиях значения у этих конфигураций составляли 58 к/с и 55 к/с соответственно.

В Far Cry 6 разница между процессорами также незначительная. 80 к/с в среднем наблюдается у E5-2666 V3 и 79 к/с - у E5-2640 V3. В редких событиях число кадров равняется 36 к/с и 35 к/с соответственно.

В Assassin's Creed Odyssey вновь разрыв между значениями в редких событиях составляет 1 к/с: 21 к/с у E5-2640 V3 и 22 к/с у E5-2666 V3. С точки зрения среднего FPS результаты получились следующими: 57 к/с против 61 к/с с преобладанием E5-2666 V3.

Более 100 к/с удаётся получить в Assassin's Creed Valhalla. У E5-2640 V3 средняя производительность здесь составляет 121 к/с, у E5-2666 V3 - 127 к/с. В редких событиях значения равны 74 к/с и 80 к/с соответственно.

В Watch Dogs Legion разрыв между процессорами становится больше. Он составляет 9 к/с: средний FPS у E5-2666 V3 - 94 к/с, а у E5-2640 V3 - 85 к/с. Вместе с тем в редких событиях производительность равняется 68 к/с и 61 к/с соответственно.