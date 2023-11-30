Секретный «заговор» Activision Blizzard: план по запуску магазина игр для Android раскрыт

Внутренняя электронная переписка свидетельствует о переговорах с Epic Games и Supercell о потенциальном партнерстве. Одновременно Activision Blizzard вела переговоры с Google о сделке на 100 миллионов долларов, стремясь получить более выгодные условия на платформе.

Epic Games утверждает, что речь идет о сделке «Project Hug», предполагая, что в конечном итоге сама Google заплатила Activision Blizzard за то, чтобы игровой гигант не запустил конкурирующий магазин приложений.

Финансовый директор Activision Blizzard преуменьшает значение этого плана, называя его «ранними исследовательскими обсуждениями», а суд обсуждает истинные намерения «Project Boston». Игровая драма принимает новый оборот в продолжающемся судебном процессе Epic против Google, оставляя наблюдателей за индустрией заинтригованными относительно дальнейших действий игрового гиганта.