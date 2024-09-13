«Семейные группы» Steam стали доступны всем: делитесь играми

Главной особенностью Steam Families является возможность одновременной игры нескольких пользователей в игры из общей библиотеки. Однако важно отметить, что не все игры поддерживают эту функцию — Steam ведет список.

Steam Families также предлагает родительский контроль. Взрослые могут контролировать и ограничивать доступ детей к магазину Steam, сообществам и чату. Кроме того, они могут устанавливать и корректировать ограничения на время игры, а также восстанавливать учетную запись ребенка в случае необходимости.