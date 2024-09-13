«Семейные группы» Steam стали доступны всем: делитесь играми

Опубликовано 13 сентября 2024, 03:001 мин.
«Семейные группы» Steam стали доступны всем: делитесь играмиSteam Families
После успешного бета-тестирования в начале этого года Steam официально запустил новую функцию совместного использования игр для всей семьи — Steam Families. Функция позволяет объединить до пяти членов семьи в одну группу, предоставляя им доступ к общей библиотеке игр. У каждого члена семьи будут собственные файлы сохранений и достижения.
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Главной особенностью Steam Families является возможность одновременной игры нескольких пользователей в игры из общей библиотеки. Однако важно отметить, что не все игры поддерживают эту функцию — Steam ведет список.
Steam Families также предлагает родительский контроль. Взрослые могут контролировать и ограничивать доступ детей к магазину Steam, сообществам и чату. Кроме того, они могут устанавливать и корректировать ограничения на время игры, а также восстанавливать учетную запись ребенка в случае необходимости.