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Игры
Опубликовано 11 апреля 2024, 17:00
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Сериал по легендарной серии Fallout назвали одной из лучших экранизаций видеоигр

Он избегает «мрачности» апокалипсиса и нацелен на «веселье»
Долгожданный телесериал Fallout, стартующий на этой неделе, обещает по-новому взглянуть на адаптацию видеоигр, привнеся в постапокалиптическую пустошь юмор и сердце.
Сериал по легендарной серии Fallout назвали одной из лучших экранизаций видеоигр
© Ferra

Шоураннеры Грэм Вагнер и Женева Робертсон-Дворет, которым исполнительный продюсер Джонатан Нолан поручил воплотить в жизнь любимую франшизу, разработали сюжет с тремя разными главными героями. «Задать тон было непросто», — признается Вагнер. «Постоянно приходится балансировать между комедийным и серьезным». Он в шутку упоминает, что вырезал фрагменты, лишенные юмора, опасаясь, что зрители могут быть подавлены мрачностью апокалипсиса.

Критики в целом остались довольны, называя сериал одной из лучших адаптаций видеоигр. «Fallout — новый стандарт адаптации видеоигр. Этот сериал жестокий, веселый, эмоциональный, эпический и просто потрясающий», — Алекс Мейди и JoBlo’s Movie Network. «На самом деле сейчас на телевидении нет ничего похожего на Fallout, и это, в конечном счете, хорошо», — Тереза ​​Лаксон, пишущая для Collider.

Создатели сериала понимают, как важно передать фирменный мрачный юмор франшизы. Игры Fallout известны своей способностью балансировать между мрачными сценариями и причудливыми персонажами и нестандартным юмором.

Сериал стал доступен сегодня полностью, всего 8 эпизодов. Есть русские субтитры.

Источник:Wired
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Fallout
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#сериал
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#критика
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#мнение