Сериалу по мотивам игр Far Cry быть

Опубликовано 26 ноября 2025, 21:251 мин.
Сериалу по мотивам игр Far Cry бытьВыйдет на канале FX
Телеканал FX официально объявил о запуске сериала по мотивам популярной игровой серии Far Cry. Проект объединит двух известных авторов: Ноа Хоули («Фарго») и Роба Макхенни («В Филадельфии всегда солнечно»).
© Ubisoft
Как и в играх, каждый сезон будет представлять собой самостоятельную историю с новыми персонажами и локациями. Роб Макхенни не только выступит продюсером, но и сыграет одну из главных ролей в первом сезоне.
В США сериал будет доступен на Hulu, в других странах — на Disney+.
Создатели высоко оценили сотрудничество с Ubisoft. Ноа Хоули отметил, что формат антологии Far Cry «идеально» подходит для телевизионной адаптации, позволяя каждый год «исследовать новые грани человеческой природы» через «призму экшена и хаоса».
Конкретные детали сюжета первого сезона пока держатся в секрете.