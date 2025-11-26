Сериалу по мотивам игр Far Cry быть

Как и в играх, каждый сезон будет представлять собой самостоятельную историю с новыми персонажами и локациями. Роб Макхенни не только выступит продюсером, но и сыграет одну из главных ролей в первом сезоне.

В США сериал будет доступен на Hulu, в других странах — на Disney+.

Создатели высоко оценили сотрудничество с Ubisoft. Ноа Хоули отметил, что формат антологии Far Cry «идеально» подходит для телевизионной адаптации, позволяя каждый год «исследовать новые грани человеческой природы» через «призму экшена и хаоса».

Конкретные детали сюжета первого сезона пока держатся в секрете.