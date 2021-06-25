Серию фантастических игр-боевиков Shadowrun временно раздают бесплатно

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Серию фантастических игр-боевиков Shadowrun временно раздают бесплатноДо 28 июня
В сервисе цифровой дистрибуции GOG началась бесплатная раздача Shadowrun Trilogy.
В набор входят три игры:
- Shadowrun Returns в Deluxe-версии;
- Shadowrun: Dragonfall — Director's Cut;
- Shadowrun: Hong Kong — в Deluxe-версии.
Бесплатная раздача продлится до 28 июня. Акцию устроили в рамках летней распродажи в GOG.
Вселенная фантастических игр-боевиков Shadowrun сочетает в себе элементы киберпанка и фэнтези. Действие основной кампании в Shadowrun Returns происходит в Сиэтле в 2054 году. Главный герой игры расследует смерть своего старого друга, убитого серийным киллером.
Shadowrun: Dragonfall — это расширенная самостоятельная версия дополнения к Shadowrun Returns. В Shadowrun: Hong Kong действие происходит в 2056 году в Гонконге, у протагониста здесь другая история.