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Серию игр о революциях в небольших странах продают с большими скидками
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На сайте Humble Bundle стартовала распродажа по франшизе Just Cause. Серию игр о революциях в небольших странах продают с большими скидками.
На распродаже можно найти коллекцию Just Cause, в которую включены Just Cause, Just Cause 2, Just Cause 3 и дополнения к ним. Сборник стоит 704 рубля. Действует 90-процентная скидка, так что вне распродажи он бы обошёлся в 6405 рублей.
Игры можно купить и по отдельности. В распродаже участвует и Just Cause 4 в различных изданиях, которая вышла в 2018 году.
Каждая игра серии повествует о нескольких группировках, сражающихся за контроль над маленькой страной. В Just Cause 3, например, нужно будет противостоять диктатору Генералу Себастьяно Ди Равелло, который хочет править миром.