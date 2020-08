Серию игр о революциях в небольших странах продают с большими скидками

На распродаже можно найти коллекцию Just Cause, в которую включены Just Cause, Just Cause 2, Just Cause 3 и дополнения к ним. Сборник стоит 704 рубля. Действует 90-процентная скидка, так что вне распродажи он бы обошёлся в 6405 рублей.

Игры можно купить и по отдельности. В распродаже участвует и Just Cause 4 в различных изданиях, которая вышла в 2018 году.