Серию знаменитых гангстерских игр Mafia распродают с большими скидками

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Серию знаменитых гангстерских игр Mafia распродают с большими скидкамиРемастеры
В Steam со скидками продают игры серии Mafia, в том числе ремейк Mafia: Definitive Edition. Акция продлится до 30 сентября.
Mafia: Definitive Edition 2020 года выпуска предлагается за 1199 рублей вместо 1999. То есть скидка составила 40%.
Можно купить и всю трилогию Mafia, состоящую из ремастеров. Она обойдётся в 1649 рублей.
Конечно же, можно купить части Mafia по отдельности. Mafia II: Definitive Edition по этой ссылке, а Mafia III: Definitive Edition — по этой.
Оригинальная игра вышла в 2002 году. Сюжет ремейка разворачивается в те же 1930-е годы, что и в оригинале. Игрок окажется в вымышленном американском городе Лост-Хэвен. Ремейк расширяет оригинальный сюжет.