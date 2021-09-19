Серию знаменитых гангстерских игр Mafia распродают с большими скидками

Конечно же, можно купить части Mafia по отдельности. Mafia II: Definitive Edition по этой ссылке, а Mafia III: Definitive Edition — по этой.

Оригинальная игра вышла в 2002 году. Сюжет ремейка разворачивается в те же 1930-е годы, что и в оригинале. Игрок окажется в вымышленном американском городе Лост-Хэвен. Ремейк расширяет оригинальный сюжет.