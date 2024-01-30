Сервера игры «Отряд самоубийц» отключились через час после запуска

Ошибка, о которой идет речь, сразу же переводит игроков на конечные титры, фактически делая игру непобедимой и лишая их возможности проходить все сюжетные миссии и обучающие уроки. Это лишает игроков возможности зарабатывать трофеи и достижения, делая игру практически неиграбельной.

Rocksteady признала наличие ошибки и активно работает над ее устранением, предполагающим обслуживание сервера. Разработчики призвали к терпению, заявив, что устранение проблемы может занять «несколько часов», в течение которых игра будет оставаться в оффлайне. Ожидается, что проблема будет решена до официального глобального релиза, который состоится 2 февраля.