Сетевой режим DOOM Eternal могут заблокировать за нарушения в другой игре

DOOM Eternal вышла 20 марта и сразу привлекла к себе много внимания. Однако не для всех релиз прошёл исключительно приятно. Как рассказал пользователь Reddit с ником HTanHEniTae, он не может играть в DOOM Eternal в онлайн-режиме. Ему доступна только одиночная кампания.

Дело в том, что когда-то пользователь купил в магазине Bethesda.net игру Fallout 76. В ней HTanHEniTae совершал махинации с экипировкой и получил вечную блокировку за это. Игроку пришлось вспомнить про инцидент, когда он купил DOOM Eternal в Steam с аккаунта, уже привязанного к Bethesda.