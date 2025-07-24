Sharp представила странную VR-перчатку с виброотдачей

Интересно, что к перчатке прикреплён обычный контроллер с джойстиком и кнопками. Это значит, что ею можно пользоваться и как классическим геймпадом. Перчатка, стоит отметить, не может точно отслеживать движения пальцев и не даёт ощущения сопротивления при захвате предметов, как некоторые другие модели. Зато стоит она дешевле, но всё ещё $ 700