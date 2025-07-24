Sharp представила странную VR-перчатку с виброотдачей

Опубликовано 24 июля 2025, 15:001 мин.
Sharp представила странную VR-перчатку с виброотдачейОна напоминает Power Glove от Nintendo
Виртуальная реальность — это всё ещё новая и интересная технология, где порой появляются очень необычные устройства. Одно из таких — прототип перчатки от японской компании Sharp. Она передаёт ощущения текстур и форм в VR, используя виброотдачу на всех пяти пальцах.
© Sharp
Интересно, что к перчатке прикреплён обычный контроллер с джойстиком и кнопками. Это значит, что ею можно пользоваться и как классическим геймпадом. Перчатка, стоит отметить, не может точно отслеживать движения пальцев и не даёт ощущения сопротивления при захвате предметов, как некоторые другие модели. Зато стоит она дешевле, но всё ещё $ 700
Многие заметили, что перчатка Sharp похожа на Power Glove — устройство Nintendo конца 80-х, которое выглядело круто, но работало не очень хорошо. Возможно, Sharp удастся сделать версию этой идеи, которая действительно будет работать.