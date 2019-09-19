Школьник сделал макет для урока биологии в Minecraft

Пост школьника с роликом, демонстрирующим модель, уже вошёл в рубрику «Популярное» на Reddit и собрал более 400 комментариев. Для создания модели Yonda89 использовал Minecraft Pocket Edition – мобильную версию игры. Творческий процесс занял у школьника более 30 часов.

Если верить парню, за старания он получил высший балл. Но мы и не сомневаемся. Посмотрите, как детально выполнена работа. Сам школьник считает, что его виртуальная модель может показать намного больше, чем какой-нибудь физический макет.