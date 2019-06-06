Школьникам запретили стримить без присутствия родителей

Команда видеосервиса YouTube изменила правила работы с пользователями младше 13 лет. Об этом сообщается в официальном блоге YouTube.

Теперь детям младше 13 запрещается проводить трансляции, или, проще говоря, стримить, без присутствия взрослых.

В заявлении команды YouTube поясняется: «YouTube — это компания, созданная родителями и семьями, и мы всегда делаем всё возможное, чтобы предотвратить любую возможность использования нашей платформы для эксплуатирования несовершеннолетних или подвержению их опасности. Дети и семьи должны получать лучшую защиту, которую мы можем предложить, и для этого мы продолжаем вкладывать огромные средства в человеческие ресурсы и соответствующие технологии, которые смогут её обеспечить».

Это не первый подобный случай, когда детей защищают правилами стриминговых сервисов. Популярный конкурент YouTube, Twitch, например, вообще запрещает пользоваться платформой детям до 13. С 13 до 18 подростки могут пользоваться Twitch под присмотром родителей или опекунов.