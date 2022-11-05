Шумит, «как реактивный двигатель»: новейшую игру God of War: Ragnarok запустили на старой PlayStation 4

God of War: Ragnarok — это последний эксклюзивный блокбастер от Sony, который является продолжением God of War 2018 года. И если старая игра без каких-либо проблем запускается на 10-летней консоли PlayStation 4, то новую надо было проверить.

Автор Kotaku сделал это. Он рассказал, что на PS4 игра всё ещё выглядит достаточно детализированной и не мутной. Она работает только в разрешении 1080p. Кроме того, на PS4 Ragnarok заблокирован на 30 fps. В основном игра не падает с этой частоты кадров, хотя во время крупных боёв с большим количеством эффектов и персонажей могут случаться провалы. Тем не менее God of War: Ragnarok не становился неиграбельным.

Самым главным недостатком (помимо увеличенного времени загрузки) автор назвал то, что консоль сильно шумит во время игры.