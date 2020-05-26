Шутерную игру о войне с сектантами Far Cry 5 продают с большой скидкой

Так, если ранее данный тайтл продавался за 1999 рублей, то сейчас его можно купить всего за 499. Кроме того, акция также коснулась золотого издания игры, в состав которого входят сама игра, набор Digital Deluxe Pack и абонемент Season Pass с тремя новыми дополнениями. Если ранее данный комплект продавался за 3499 рублей, то сейчас его можно ухватить за 874.

Стоит отметить, что акция является временной. Закончится она, к слову, уже 11 июня в 18:00. Купить игру со скидкой можно по этой ссылке.