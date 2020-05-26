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Шутерную игру о войне с сектантами Far Cry 5 продают с большой скидкой
Акция продлится до 11 июня
Напомним, что ранее мы писали о том, что Steam запустил акцию, согласно которой Far Cry 5 продавался с большой скидкой. Отметим, что акция закончилась еще 18 мая, однако тем, кто не успел приобрести игру со скидкой, не стоит расстраиваться. Так, сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store прямо сейчас продает шутерную игру о войне с сектантами с большой скидкой.
Так, если ранее данный тайтл продавался за 1999 рублей, то сейчас его можно купить всего за 499. Кроме того, акция также коснулась золотого издания игры, в состав которого входят сама игра, набор Digital Deluxe Pack и абонемент Season Pass с тремя новыми дополнениями. Если ранее данный комплект продавался за 3499 рублей, то сейчас его можно ухватить за 874.
Стоит отметить, что акция является временной. Закончится она, к слову, уже 11 июня в 18:00. Купить игру со скидкой можно по этой ссылке.