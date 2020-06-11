Шутеры серии Call of Duty получили скидки

В стандартном издании игра стоит 1499 рублей вместо 1999, а в Battle Pass Edition — 2239 рублей вместо 2799. В это издание включена сама игра, нестандартный тактический нож, набор оружия XRK, 20 бесплатных этапов для системы боевых пропусков и 3000 очков Call of Duty. Напомним, запуск игры в России сопровождался критикой — Call of Duty: Modern Warfare обвиняли в русофобских настроениях.