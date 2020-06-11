Игры
Сегодня 20:01
Шутеры серии Call of Duty получили скидки
В том числе нашумевший Call of Duty: Modern Warfare (2019)
В цифровом магазине Blizzard шутеры серии Call of Duty получили скидки. В частности, на четверть снизилась стоимость нашумевшей прошлогодней Call of Duty: Modern Warfare.
В стандартном издании игра стоит 1499 рублей вместо 1999, а в Battle Pass Edition — 2239 рублей вместо 2799. В это издание включена сама игра, нестандартный тактический нож, набор оружия XRK, 20 бесплатных этапов для системы боевых пропусков и 3000 очков Call of Duty. Напомним, запуск игры в России сопровождался критикой — Call of Duty: Modern Warfare обвиняли в русофобских настроениях.
Также со скидкой можно купить Call of Duty: Modern Warfare 2 обновлённую кампанию. Она стоит 1049 рублей вместо 1399. Распродажа продлится до 17 июня 20:00 по московскому времени.