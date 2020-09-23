Симулятор футбола на автомобилях Rocket League стал бесплатным

Купон действует при покупке на сумму от 899 рублей. Получить его можно при активации free-to-play версии Rocket League до 23 октября. Купон нужно успеть потратить до 1 ноября.

Скачать Rocket League можно в Epic Games Store для ПК, в PlayStation Store и магазине Microsoft для консолей. Также есть версия для Nintendo Switch. В Steam игру больше нельзя купить, но её владельцы в сервисе смогут продолжить играть.

Rocket League представляет собой своеобразный симулятор футбола на автомобилях. Игра имеет как одиночный, так и многопользовательский режимы. Пользователю нужно управлять машинками с ракетным двигателем и пытаться забить мяч в ворота.