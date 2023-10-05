Симулятор гонок Forza Motorsport все-таки приедет в Россию: стоит ли ее брать

Глобальный «ранний доступ» запланирован на сегодня, 5 октября, причем его получат владельцы премиум-издания игры. Обладатели стандартной версии и подписчики сервиса Xbox Game Pass Ultimate получат игру 10 октября.

Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru, пояснил, что цены на игры в России сейчас выше из-за логистических издержек по сравнению со странами, из которых они импортируются, что коснется и нового симулятора. Однако у российских геймеров есть несколько вариантов покупки, включая цифровые версии, которые дешевле, и доступ к игре через вышеназванный Xbox Game Pass Ultimate.

Мнения об успехе игры расходятся: одни эксперты отмечают конкуренцию со стороны серии Gran Turismo от Sony, другие хвалят высокое качество симулятора и технологические достижения Forza Motorsport, ожидая положительной оценки со стороны любителей гонок.