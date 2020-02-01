Игры
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Симулятор хирурга и другие игры продаются в Steam с большими скидками
Игры, изначально созданные разработчиками в экспресс-режиме
С 31 января по 2 февраля проходит Global Game Jam — крупнейший сбор разработчиков с целью создания игр за ограниченный промежуток времени. В честь этого сервис цифровой дистрибуции Steam запустил распродажу. На ней можно найти интересные проекты, например симулятор хирурга, с большими скидками — до 80%.
На распродаже представлены собственно игры с предыдущих Global Game Jam. Среди них Surgeon Simulator — симулятор хирурга. Он получил 75-процентную скидку, и стоит теперь 63 рубля вместо 249.
С 50-процентной скидкой продаётся игра Keep Talking and Nobody Explodes, цель которой — разминировать бомбу. Приобрести её можно за 174 рубля.
Остальные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.