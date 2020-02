Симулятор хирурга и другие игры продаются в Steam с большими скидками

На распродаже представлены собственно игры с предыдущих Global Game Jam. Среди них Surgeon Simulator — симулятор хирурга. Он получил 75-процентную скидку, и стоит теперь 63 рубля вместо 249.

С 50-процентной скидкой продаётся игра Keep Talking and Nobody Explodes, цель которой — разминировать бомбу. Приобрести её можно за 174 рубля.

Остальные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.