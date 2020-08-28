Симулятор работы врача Two Point Hospital стал временно бесплатным

Игра Two Point Hospital не обделена юмористической составляющей. Так, в ней предусмотрены карикатурные персонажи и каламбурные болезни, вроде “просветита”, который проявляется в превращении головы пациента в электрическую лампочку. Игра также предоставляет возможность полностью построить больницу. Причем геймерам придется взяться не только за размещение коридоров и кабинетов, но и за выстраивание предметов интерьера, делая помещение красивым и привлекательным для пациентов.

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