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Симулятор работы врача Two Point Hospital стал временно бесплатным
До 30 августа
Популярный сервис цифровой дистрибуции Steam запустил новую акцию, благодаря которой симулятор работы врача Two Point Hospital стал временно бесплатным. Сыграть в тайтл бесплатно можно вплоть до 30 августа.
Игра Two Point Hospital не обделена юмористической составляющей. Так, в ней предусмотрены карикатурные персонажи и каламбурные болезни, вроде “просветита”, который проявляется в превращении головы пациента в электрическую лампочку. Игра также предоставляет возможность полностью построить больницу. Причем геймерам придется взяться не только за размещение коридоров и кабинетов, но и за выстраивание предметов интерьера, делая помещение красивым и привлекательным для пациентов.
Сыграть в игру бесплатно можно вплоть до 30 августа. Кроме того, в рамках акции на игру действует 70% скидка. Так, приобрести тайтл можно за 419 рублей вместо прежних 1 399 рублей вплоть до 31 августа.