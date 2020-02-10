Симулятор разгона митингов в России раздают со скидкой

Эдакий симулятор разгона митингов в России сервис цифровой дистрибуции отдаёт за каких-то 15 рублей. Впрочем, раньше он стоил тоже немного — 30 рублей. Акция продлится до 12 февраля.

Игроку предстоить управлять бойцом ОМОНа. Он должен будет обеспечить безопасность горожан во время митингов, протестов и публичных акций. Кроме того, боец должен будет защитить первые лица страны. В игре можно будет задерживать людей в кооперативной режиме, то есть с другими игроками.

Разработчики в описании OMON Simulator указали, что «уважают Владимира Владимировича Путина». Все события в игре выдуманы и не несут цели кого-либо оскорбить.