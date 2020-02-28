Симулятор выживания с приручением динозавров в Steam дают попробовать бесплатно

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Управление в Ark: Survival Evolved осуществляется либо от третьего, либо от первого лица. Игрок может перемещаться как пешком, так и верхом на животном. Всего в игре можно найти более 60 видов существ, в том числе динозавров, древних членистоногих, рептилий, амфибий, млекопитающих и мифических зверей.