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Системные требования обновлённой Crysis оказались не такими высокими, как у оригинала

Достаточно GTX 1050 Ti с 4 ГБ памяти
Crytek опубликовала системные требования ремастера Crysis. В сети заметили, что они не так высоки, как были у оригинальной игры, когда она вышла в 2007 году.

Итак в качестве минимальных системных требований были названы:

  • процессор Intel Core i5-3450 / AMD Ryzen 3;
  • видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon 470 (4 ГБ памяти для разрешения 1080p);
  • 8 ГБ оперативной памяти;
  • 20 ГБ места на диске;
  • DirectX 11
  • Windows 10 (64-разрядная).

Рекомендуемые системные требования:

  • процессор Intel Core i5-7600k / AMD Ryzen 5;
  • видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 TI / AMD Radeon Vega 56 (8 ГБ памяти для разрешения 4K);
  • 12 ГБ оперативной памяти;
  • 20 ГБ места на диске;
  • DirectX 11
  • Windows 10 (64-разрядная) с последним обновлением.

Напомним, ремастер Crysis выйдет для ПК и консолей 18 сентября.