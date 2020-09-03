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Системные требования обновлённой Crysis оказались не такими высокими, как у оригинала
Достаточно GTX 1050 Ti с 4 ГБ памяти
Crytek опубликовала системные требования ремастера Crysis. В сети заметили, что они не так высоки, как были у оригинальной игры, когда она вышла в 2007 году.
Итак в качестве минимальных системных требований были названы:
- процессор Intel Core i5-3450 / AMD Ryzen 3;
- видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon 470 (4 ГБ памяти для разрешения 1080p);
- 8 ГБ оперативной памяти;
- 20 ГБ места на диске;
- DirectX 11
- Windows 10 (64-разрядная).
Рекомендуемые системные требования:
- процессор Intel Core i5-7600k / AMD Ryzen 5;
- видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 TI / AMD Radeon Vega 56 (8 ГБ памяти для разрешения 4K);
- 12 ГБ оперативной памяти;
- 20 ГБ места на диске;
- DirectX 11
- Windows 10 (64-разрядная) с последним обновлением.
Напомним, ремастер Crysis выйдет для ПК и консолей 18 сентября.