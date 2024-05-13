Сколько будет стоить новая карманная консоль Asus ROG Ally X

Несмотря на сохранение основных характеристик предшественника ROG Ally 2023, новинка обещает ряд улучшений.

ROG Ally X получит 7-дюймовый FullHD-дисплей с частотой обновления 120 Гц. В качестве процессора выступит AMD Ryzen Z1 Extreme. Одним из ключевых изменений станет увеличение объема накопителя до 1 ТБ SSD, что вдвое больше, чем у предыдущей модели.

Стоимость устройства составит $799, что на $100 дороже, чем предыдущая «экстремальная» версия ROG Ally. Однако, увеличение цены может быть обосновано прокачкой объема памяти и, возможно, более емкой батареей, о деталях которой пока не сообщается.