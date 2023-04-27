Сколько будет стоить «убийца» Steam Deck от Asus на новейшем процессоре AMD Z1

Начиналось это дело как первоапрельская шутка, но по итогу из этого получился полноценный продукт. Уже известно, что в основу устройства ляжет новейший чип AMD — AMD Z1 Extreme.

Теперь же, благодаря инсайдерам, известна и цена консоли. Версия с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD обойдётся покупателям в $699,99, что всего на $51 дороже, чем аналогичная версия Steam Deck.

Отметим, что интернет-источники также раскрыли и размеры Asus ROG Ally. Они составят 11,02 х 4,37 х 0,83 дюймов. Вес портативки будет небольшим — всего 608 г.

В список особенностей устройства входит возможность обновления M.2 2230 SSD с помощью одного винта, IPS-экран, защищённый стеклом Gorilla Glass DXC, и зарядка от 0 до 50% всего за 30 минут с помощью комплектного 65-Вт USB-C блока питания.