Сколько денег платят разработчикам GTA

Больше всего зарабатывают сотрудники Epic Games. Так, операционный менеджер по политике контента может получать от 159 до 206 тысяч долларов, а старший менеджер по Unreal Engine — от 187 до 242 тысяч долларов.

В Rockstar, издателе GTA, можно получать зарплаты чуть меньше. Например, режиссёру озвучивания предлагают 123-144 тысяч долларов), программисту физики — 121-142 тысячи долларов. Меньше всего зарабатывает помощник дизайнера диалогов для открытых миров — 50-57 тысяч долларов.

Take-Two предлагает старшему системному инженеру для студии Ghost Story Games от 121 до 142 тысяч долларов. В Twitch опытному программисту-консультанту готовы платить 145-195 тысяч долларов, а инженеру-программисту по проактивной безопасности — от 158 до 214 тысяч долларов.

Отметим, что здесь указаны годовые зарплаты.