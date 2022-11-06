Сколько денег платят разработчикам GTA

Сколько денег платят разработчикам GTAИ другим
Журналисты узнали, сколько зарабатывают сотрудники крупных компаний игровой индустрии.
Больше всего зарабатывают сотрудники Epic Games. Так, операционный менеджер по политике контента может получать от 159 до 206 тысяч долларов, а старший менеджер по Unreal Engine — от 187 до 242 тысяч долларов.
В Rockstar, издателе GTA, можно получать зарплаты чуть меньше. Например, режиссёру озвучивания предлагают 123-144 тысяч долларов), программисту физики — 121-142 тысячи долларов. Меньше всего зарабатывает помощник дизайнера диалогов для открытых миров — 50-57 тысяч долларов.
Take-Two предлагает старшему системному инженеру для студии Ghost Story Games от 121 до 142 тысяч долларов. В Twitch опытному программисту-консультанту готовы платить 145-195 тысяч долларов, а инженеру-программисту по проактивной безопасности — от 158 до 214 тысяч долларов.
Отметим, что здесь указаны годовые зарплаты.