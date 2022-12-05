Сколько раз люди убили Гитлера в компьютерной игре Sniper Elite 5

Всего в игре было убито около 1,3 млрд противников. 392 млн из них попали в голову, а 30 млн — в сердце. Поскольку в игре есть персонаж Адольфа Гитлера, авторы также подсчитали статистику и по нему.

Сообщается, что в среднем фюрера ликвидировали по два раза в минуту, а убийств персонажа насчитывается 542 тысячи. В основном Гитлера убивали с помощью огнестрельного оружия, на втором месте — атака в ближнем бою, а на третьем — взрыв.

Действие Sniper Elite 5 разворачивается во Франции в 1944 году. Элитный снайпер американской армии Карл Фейрберн пытается не допустить осуществления секретного нацистского проекта под названием «Операция Кракен».