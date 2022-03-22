Сколько теперь стоят в российских магазинах новые консоли Xbox

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Сколько теперь стоят в российских магазинах новые консоли XboxЦены уже в два раза выше первоначальных
Сегодня, 22 марта магазины «М.Видео» возобновили продажи консолей Xbox Series X|S. Цены на них изменились. И не в самую приятную для покупателя сторону.
Сейчас магазин предлагает более дешёвую приставку Microsoft Xbox Series S с 512 ГБ памяти за 60 тысяч рублей. А вот более мощная Microsoft Xbox Series X стоит 90 тысяч рублей.
Изначально рекомендованная розничная цена этих моделей составляла 27 тысяч рублей для Xbox Series S и 45 590 рублей для Xbox Series X. То есть стоимость выросла почти в два раза.
Как отмечает DTF, консоли можно приобрести в различных регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Но сама компания «М.Видео» не делала никаких анонсов в своих соцсетях о возобновлении продаж. Однако ранее торговая сеть сообщала, что получила «небольшую партию» консолей Xbox. Скорее всего, она сейчас и продаётся.
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