Сколько теперь стоят в российских магазинах новые консоли Xbox

Изначально рекомендованная розничная цена этих моделей составляла 27 тысяч рублей для Xbox Series S и 45 590 рублей для Xbox Series X. То есть стоимость выросла почти в два раза.

Как отмечает DTF, консоли можно приобрести в различных регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Но сама компания «М.Видео» не делала никаких анонсов в своих соцсетях о возобновлении продаж. Однако ранее торговая сеть сообщала, что получила «небольшую партию» консолей Xbox. Скорее всего, она сейчас и продаётся.

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