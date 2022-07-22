Сколько зарабатывают продавцы обходных схем по покупке игр

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Сколько зарабатывают продавцы обходных схем по покупке игрНавар может быть хорошим
В России выросло количество предложений по обходной покупке игр в Steam и PlayStation Store. При таких схемах посредники зарабатывают 10-250% от цены игры.
Аналитики TelecomDaily выяснили, что за второй квартал 2022 года число опубликованных на «Авито» объявлений с предложением оформить подписку и купить игры выросло на 11%.
Есть продавцы, которые организуют покупку игр в PlayStation Store через Турцию, и это получается для покупателя даже выгоднее, чем было до февраля 2022 года. Тогда месячная подписка на PS+ в России стоила 529 рублей. На «Авито» её предлагают за 450 рублей. А всё потому, что в Турции подписка гораздо дешевле — 40 лир (128 рублей) в месяц.