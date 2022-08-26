Скоро выйдет самая жестокая игра о зомби-апокалипсисе

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Скоро выйдет самая жестокая игра о зомби-апокалипсисеDead Island 2
В интервью гейм-директор Dead Island 2 Дэвид Стентон (David Stenton) рассказал, что команда разработчиков хочет сделать «самую кровавую игру» в истории.
Стэнтон рассказал, что команда очень любит кровавые фильмы ужасов 80-х и вдохновлялась ими при создании Dead Island 2. Жестокость будет в самом геймплее. Игрок сможет расчленять, сжигать, бить зомби током и др.
Напомним, Dead Island 2 был повторно анонсирован после многих лет молчания во время GamesCom Opening Night Live. Новый трейлер подтвердил, что игра выйдет 3 февраля 2023 года для PS5, PS4, ПК, Xbox Series X/S и Xbox One.