Скоро выйдет самая жестокая игра о зомби-апокалипсисе

Стэнтон рассказал, что команда очень любит кровавые фильмы ужасов 80-х и вдохновлялась ими при создании Dead Island 2. Жестокость будет в самом геймплее. Игрок сможет расчленять, сжигать, бить зомби током и др.

Напомним, Dead Island 2 был повторно анонсирован после многих лет молчания во время GamesCom Opening Night Live. Новый трейлер подтвердил, что игра выйдет 3 февраля 2023 года для PS5, PS4, ПК, Xbox Series X/S и Xbox One.