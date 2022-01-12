Скорость памяти DDR4 и DDR5 сравнили в 8 современных играх

Две конфигурации ПК с DDR4 и DDR5 протестировали в 8 играх. Среди проектов - Mount & Blade II: Bannerlord, Far Cry 6, F1 2021, Call of Duty: Warzone, Microsoft Flight Simulator, Watch Dogs: Legion, Cyberpunk 2077, Fortnite.

В Mount & Blade II: Bannerlord на очень высоких настройках в 1080p удаётся получить с DDR4 - около 210 к/с в среднем, с DDR5 - около 250 к/с.

С ультра-пресетом в 1080p в Far Cry 6 с памятью DDR4 производительность равняется около 150-175 к/с, с DDR5 - 160-180 к/с.

F1 2021 запускалась с ультра-высокими установленными параметрами в 1080p. В результате средний FPS с DDR5 равнялся 339-342 к/с, с DDR4 - 336-340 к/с.

В Call of Duty: Warzone можно с данными конфигурациями играть в 1080p на ультра-настройках. В этом случае средняя частота кадров с DDR5 составляет 205-210 к/с, с DDR4 - 180-190 к/с.