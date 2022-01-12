Скорость памяти DDR4 и DDR5 сравнили в 8 современных играх

Скорость памяти DDR4 и DDR5 сравнили в 8 современных играхТестирование провели на YouTube-канале Benchmarks for Gamers
Две конфигурации ПК с DDR4 и DDR5 протестировали в 8 играх. Среди проектов - Mount & Blade II: Bannerlord, Far Cry 6, F1 2021, Call of Duty: Warzone, Microsoft Flight Simulator, Watch Dogs: Legion, Cyberpunk 2077, Fortnite.
В Mount & Blade II: Bannerlord на очень высоких настройках в 1080p удаётся получить с DDR4 - около 210 к/с в среднем, с DDR5 - около 250 к/с.
С ультра-пресетом в 1080p в Far Cry 6 с памятью DDR4 производительность равняется около 150-175 к/с, с DDR5 - 160-180 к/с.
F1 2021 запускалась с ультра-высокими установленными параметрами в 1080p. В результате средний FPS с DDR5 равнялся 339-342 к/с, с DDR4 - 336-340 к/с.
В Call of Duty: Warzone можно с данными конфигурациями играть в 1080p на ультра-настройках. В этом случае средняя частота кадров с DDR5 составляет 205-210 к/с, с DDR4 - 180-190 к/с.
С ультра-графикой в 1080p Microsoft Flight Simulator идёт с 87-89 к/с (DDR5) и 83-85 к/с (DDR4) в среднем.
Проект Watch Dogs: Legion запустился с ультра-пресетом в 1080p. С DDR5 средняя частота кадров была в пределах 112-116 к/с, с DDR4 - 101-110 к/с.
Cyberpunk 2077 также шла на ультра-настройках и в разрешении 1080p. Вместе с тем разница в производительности здесь была незначительной: 117-128 к/с (DDR5) и 115-128 к/с (DDR4).
Fortnite запускалась на настройках Competitive и Epic в 1080p. В первом случае средний FPS составил примерно 490-507 к/с (DDR5) и 480-497 к/с (DDR4), во втором - 210-216 к/с (DDR5) и 206-210 к/с (DDR4).
Варианты конфигурации протестированного ПК:
- оперативная память G.Skill Trident Z5 2x16GB, 6000 CL36-36-36-76 (DDR5)/G.Skill Trident Z Neo 2x16GB, 3600 CL16-16-16-36 (DDR4);
- материнская плата MSI MAG Z690 Tomahawk/MSI MAG Z690 Tomahawk DDR4;
- процессор Intel i9-12900KF/AMD RX 6900 XT;
- система охлаждения Enermax Liqmax III 360;
- корпус Streacom BC1 Open Benchtable.