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Skyrim «запустили» на клавиатуре со встроенным экраном
А почему бы нет
Skyrim уже запускали на странных устройствах. До сих пор наиболее экзотичной платформой считалась «умная» колонка. Теперь же энтузиасты смогли «запустить» игру на клавиатуре со встроенным экраном.
Своим опытом они поделились на Reddit. Энтузиасты взяли модель SteelSeries Apex 7 TKL. У этой клавиатуры есть дисплей OLED Smart, который отображает информацию напрямую из игр и приложений. Авторы эксперимента воспользовались утилитой SteelSeries OLED Display Monitor.
Программа позволила энтузиастам дублировать всё, что происходит в Windows. То есть, по сути, игру запустили на ПК, но продублировали её на экран клавиатуры. Можно сказать, что это был стриминг.
На видео можно посмотреть, как на экранчике появляются первые самые узнаваемые кадры Skyrim.