Skyrim «запустили» на клавиатуре со встроенным экраном

Своим опытом они поделились на Reddit. Энтузиасты взяли модель SteelSeries Apex 7 TKL. У этой клавиатуры есть дисплей OLED Smart, который отображает информацию напрямую из игр и приложений. Авторы эксперимента воспользовались утилитой SteelSeries OLED Display Monitor.

Программа позволила энтузиастам дублировать всё, что происходит в Windows. То есть, по сути, игру запустили на ПК, но продублировали её на экран клавиатуры. Можно сказать, что это был стриминг.

На видео можно посмотреть, как на экранчике появляются первые самые узнаваемые кадры Skyrim.