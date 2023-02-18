«Славянский киберпанк»: разработчики «Ведьмака» создают новую игру

В Steam появилась страница новой игры от польской студии Red Square Games. SlavicPunk: Oldtimer — это изометрический шутер, основанный на книгах польского писателя-фантаста Михаила Голковского (Michał Gołkowski) — судя по всему, речь идёт о серии SybirPunk.

Главный герой SlavicPunk — частный детектив, которому предстоит раскрыть дело о похищенных данных, борясь с городскими бандами и всемогущей корпорацией. Действия развернутся в восточноевропейском городе антиутопического будущего, которое сочетает футуристичные и устаревшие технологии.

Кроме перестрелок с возможностью модульной модификации оружия, авторы обещают элементы скрытности, взлом устройств и различные головоломки. Также игроку предложат исследовать город и заняться побочными квестами.