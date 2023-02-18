«Славянский киберпанк»: разработчики «Ведьмака» создают новую игру

«Славянский киберпанк»: разработчики «Ведьмака» создают новую игруМладший брат Cyberpunk 2077?
Выходцы из CD Projekt RED основали свою студию и готовят к выходу игру в стилистике славянского киберпанка — SlavicPunk: Oldtimer.
Фото: Red Square Games
В Steam появилась страница новой игры от польской студии Red Square Games. SlavicPunk: Oldtimer — это изометрический шутер, основанный на книгах польского писателя-фантаста Михаила Голковского (Michał Gołkowski) — судя по всему, речь идёт о серии SybirPunk.
Главный герой SlavicPunk — частный детектив, которому предстоит раскрыть дело о похищенных данных, борясь с городскими бандами и всемогущей корпорацией. Действия развернутся в восточноевропейском городе антиутопического будущего, которое сочетает футуристичные и устаревшие технологии.
Кроме перестрелок с возможностью модульной модификации оружия, авторы обещают элементы скрытности, взлом устройств и различные головоломки. Также игроку предложат исследовать город и заняться побочными квестами.
Red Square Games заявляют о «глотке свежего воздуха» для киберпанка: «славянское видение» жанра, едкий юмор и пессимистичный взгляд на неоново-серое будущее.
«Как команда, мы задали себе следующий вопрос: как будет выглядеть мир через пару десятилетий? Чем гипотетический город Центральной и Восточной Европы и его жители отличались бы, скажем, от Лос-Анджелеса „Бегущего по лезвию“ или Нео-Токио „Акиры?“ — говорится в описании проекта в Steam.
Визуально SlavicPunk: Oldtimer напоминает Cyberpunk 2077, который разрабатывали бывшие коллеги разработчиков Red Square Games из знаменитой студии CD Project Red.
Дату выхода проекта ещё не озвучили. Известно, что в игре будут субтитры на русском языке.