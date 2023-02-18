Игры
16:39, 18 февраля 2023
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«Славянский киберпанк»: разработчики «Ведьмака» создают новую игру

Младший брат Cyberpunk 2077?

Выходцы из CD Projekt RED основали свою студию и готовят к выходу игру в стилистике славянского киберпанка — SlavicPunk: Oldtimer.

«Славянский киберпанк»: разработчики «Ведьмака» создают новую игру

Фото: Red Square Games

В Steam появилась страница новой игры от польской студии Red Square Games. SlavicPunk: Oldtimer — это изометрический шутер, основанный на книгах польского писателя-фантаста Михаила Голковского (Michał Gołkowski) — судя по всему, речь идёт о серии SybirPunk.

Главный герой SlavicPunk — частный детектив, которому предстоит раскрыть дело о похищенных данных, борясь с городскими бандами и всемогущей корпорацией. Действия развернутся в восточноевропейском городе антиутопического будущего, которое сочетает футуристичные и устаревшие технологии.

Кроме перестрелок с возможностью модульной модификации оружия, авторы обещают элементы скрытности, взлом устройств и различные головоломки. Также игроку предложат исследовать город и заняться побочными квестами.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Red Square Games

Red Square Games заявляют о «глотке свежего воздуха» для киберпанка: «славянское видение» жанра, едкий юмор и пессимистичный взгляд на неоново-серое будущее.

«Как команда, мы задали себе следующий вопрос: как будет выглядеть мир через пару десятилетий? Чем гипотетический город Центральной и Восточной Европы и его жители отличались бы, скажем, от Лос-Анджелеса „Бегущего по лезвию“ или Нео-Токио „Акиры?“ — говорится в описании проекта в Steam.

Визуально SlavicPunk: Oldtimer напоминает Cyberpunk 2077, который разрабатывали бывшие коллеги разработчиков Red Square Games из знаменитой студии CD Project Red.

Дату выхода проекта ещё не озвучили. Известно, что в игре будут субтитры на русском языке.

Источник:Red Square Games
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