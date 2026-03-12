Следующий Xbox получит апскейл AMD нового поколения FSR Diamond

По предварительной информации, технология предоставит геймерам «нейронный рендеринг нового поколения, масштабирование на основе машинного обучения, многокадровую генерацию и продвинутую трассировку лучей».

Пока о самой консоли Xbox Project Helix известно немного. Возможно, она станет «гибридным» устройством, то есть запускать на ней можно будет и ПК-, и консольные игры. Ожидается, что будущая Xbox будет построена на новой архитектуре RDNA 5 (также упоминается название UDNA).

Более подробная информация появится ближе к полноценному анонсу.