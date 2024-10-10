На стриме играл человеком под ником Preheat, он также напоминал зрителям о важности голосования. Preheat рассказал Wired, что поддерживает Харрис и видит в этом способ «достучаться до молодых мужчин», которые составляют основную аудиторию Twitch.

Этот шаг соответствует растущему тренду использования Twitch политиками для вовлечения избирателей. Так, Александрия Окасио-Кортес, тоже американский политиу, известна своими стримами игры Among Us.