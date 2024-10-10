Опубликовано 10 октября 2024, 18:241 мин.
Слева экрана митинг, справа — WoW, или как Камала Харрис молодежь привлекаетWorld of Warcraft всегда в моде
Twitch-аккаунт Камалы Харрис транслировал митинг вместе с World of Warcraft. Для привлечения молодежи предвыборная кампания Камалы Харрис создала аккаунт на Twitch в августе, начав с трансляции ее речи на Национальном съезде Демократической партии. Но 9 октября канал сделал неожиданный шаг, совместив стрим игрового процесса World of Warcraft с прямой трансляцией митинга кандидата в вице-президенты Тима Уолтца в Аризоне.
© KamalaHarris
На стриме играл человеком под ником Preheat, он также напоминал зрителям о важности голосования. Preheat рассказал Wired, что поддерживает Харрис и видит в этом способ «достучаться до молодых мужчин», которые составляют основную аудиторию Twitch.
Этот шаг соответствует растущему тренду использования Twitch политиками для вовлечения избирателей. Так, Александрия Окасио-Кортес, тоже американский политиу, известна своими стримами игры Among Us.