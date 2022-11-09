Слияние Microsoft и издателей Call Of Duty за $69 млрд вошло в новую стадию расследования

Слияние Microsoft и издателей Call Of Duty за $69 млрд вошло в новую стадию расследованияУже от Европейской комиссии
Европейская комиссия начнет "углубленное расследование" приобретения Microsoft компании Activision Blizzard, поскольку опасается, что сделка стоимостью 69 млрд долларов "снизит конкуренцию на рынках распространения видеоигр для консолей и персональных компьютеров”.
Европейская комиссия отметила, что она обеспокоена тем, что после сделки Microsoft может "закрыть доступ к видеоиграм Activision Blizzard для консолей и ПК", особенно к игре Call of Duty.
Также говорится, что хотя рынок консолей вызывает большую озабоченность, одна область, которая особенно привлекла внимание Европейской комиссии, это рынок операционных систем для ПК, и как это может "снизить способность конкурирующих поставщиков операционных систем для ПК конкурировать с операционной системой Windows от Microsoft", и как это может "оттолкнуть пользователей от покупки ПК, отличных от Windows".
"Речь идет о том, чтобы игровая экосистема оставалась динамичной на благо пользователей в секторе, который развивается быстрыми темпами. Наше углубленное расследование позволит оценить, как сделка повлияет на цепочку поставок игрового оборудования", - сказала Маргрете Вестагер, исполнительный вице-президент, отвечающий за политику в области конкуренции.
Что касается того, когда Европейская комиссия должна принять решение, у нее есть на это 90 дней, то есть к 23 марта 2023 года ответ будет определен.