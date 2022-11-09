Слияние Microsoft и издателей Call Of Duty за $69 млрд вошло в новую стадию расследования

Европейская комиссия отметила, что она обеспокоена тем, что после сделки Microsoft может "закрыть доступ к видеоиграм Activision Blizzard для консолей и ПК", особенно к игре Call of Duty.

Также говорится, что хотя рынок консолей вызывает большую озабоченность, одна область, которая особенно привлекла внимание Европейской комиссии, это рынок операционных систем для ПК, и как это может "снизить способность конкурирующих поставщиков операционных систем для ПК конкурировать с операционной системой Windows от Microsoft", и как это может "оттолкнуть пользователей от покупки ПК, отличных от Windows".

"Речь идет о том, чтобы игровая экосистема оставалась динамичной на благо пользователей в секторе, который развивается быстрыми темпами. Наше углубленное расследование позволит оценить, как сделка повлияет на цепочку поставок игрового оборудования", - сказала Маргрете Вестагер, исполнительный вице-президент, отвечающий за политику в области конкуренции.

Что касается того, когда Европейская комиссия должна принять решение, у нее есть на это 90 дней, то есть к 23 марта 2023 года ответ будет определен.