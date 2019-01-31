Словаки создают игру-симулятор коммунизма для компьютеров

Словацкая студия 3Division работает над игрой под названием Workers & Resources: Soviet Republic. Её описание уже появилось в Steam, она выйдет в раннем доступе в первом квартале 2019 года, то есть до конца марта.

Игра представляет собой экономическую стратегию в режиме реального времени, основной особенностью которой, стал антураж в советском стиле. Геймерам предлагается построить свою советскую республику и с помощью плановой экономики превратить бедную страну в богатую индустриальную сверхдержаву.

Игрокам предстоит управлять добычей ресурсов, производством товаров, строительством, инвестициями и гражданами. В игре используются реалистичные декорации с аутентичной архитектурой, а также подлинным транспортом, хорошо знакомым жителям «совка».