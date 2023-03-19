Слух: из S.T.A.L.K.E.R. 2 не могут вырезать русский язык, потому что других там нет

CatGeek попросило Даниила поделиться каким-то эксклюзивным инсайдом для сообщества. На это он рассказал, что разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 якобы заморожена после 11 числа. «Русский интерфейс не могут вырезать на данный момент из-за того что в игре других языков попросту сейчас нет», — заявил собеседник. Также, по его словам, у всех сотрудников студии отобрали доступ к материалам по игре.

Напомним, 11 марта в сеть слили материалы по игре и разработчикам выдвинули ультиматум.