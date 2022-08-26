Слух: компанию-разработчика FIFA купит Amazon

Сначала СМИ написали, что сегодня Amazon объявит о том, что сделала официальное предложение о приобретении Electronic Arts. Эта новость появилась после ряда беспрецедентных приобретений в сфере видеоигр, крупнейшей из которых стала покупка Microsoft компании Acitivison Blizzard за 69 миллиардов долларов. Сумма сделки Amazon и EA не сообщалась.

Позже акции Electronic Arts подскочили на 14% — до $145,4 — на предварительных торгах биржи NASDAQ. Однако после этого, Bloomberg заявил, что Amazon, вероятно, не будет покупать компанию, а сама EA отказалась «комментировать слухи».