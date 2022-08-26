Слух: компанию-разработчика FIFA купит Amazon

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Слух: компанию-разработчика FIFA купит AmazonАкции EA взлетели
Сегодня, 26 августа, СМИ всколыхнуло сообщение о том, что Amazon намерен купить Electronic Arts, разработчика и издателя (известен, например, по серии игр FIFA). Причём сделка, по словам источников, будет одной из крупнейших. Акции EA уже взлетели на фоне сообщений, однако они могут оказаться не более чем слухом.
Сначала СМИ написали, что сегодня Amazon объявит о том, что сделала официальное предложение о приобретении Electronic Arts. Эта новость появилась после ряда беспрецедентных приобретений в сфере видеоигр, крупнейшей из которых стала покупка Microsoft компании Acitivison Blizzard за 69 миллиардов долларов. Сумма сделки Amazon и EA не сообщалась.
Позже акции Electronic Arts подскочили на 14% — до $145,4 — на предварительных торгах биржи NASDAQ. Однако после этого, Bloomberg заявил, что Amazon, вероятно, не будет покупать компанию, а сама EA отказалась «комментировать слухи».