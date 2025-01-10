Слухи и утечки о Nintendo Switch 2 назвали бессмысленными

Аналитики, такие как Мэт Пискателла из Circana, считают, что эти утечки не повлияют на планы и продажи Nintendo. Как только состоится официальный анонс, «утечки не будут иметь значения», говорит Пискателла. Да и пока что ничто из утечек не указывает на радикальные изменения по сравнению с нынешней Switch.

Большая часть шума вокруг Switch 2 исходит от «хардкорной фанатской одержимости», пишет издание, а не от технических характеристик. Люди «эмоционально относятся к консолям», особенно к Nintendo, чья фанбаза отличется радикальностью.

Как только Nintendo представит новый Switch, все это будет «просто частью цикла ажиотажа».