СМИ: действие сериала по Assassin’s Creed развернется в Древнем Риме

Assassin’s Creed, похоже, покажет события, происходящие в Древнем Риме — но не в игре. В готовящемся сериале Netflix по мотивам популярной франшизы Ubisoft действие будет разворачиваться в эпоху Нерона, пятого римского императора. Об этом пишет Nexus Point News.
Если это так, события могут происходить в период с 54 по 68 годы нашей эры, когда правил Нерон. Пока подробностей немного, но недавно Netflix и Ubisoft объявили о первом актере сериала — Тоби Уолласе. В официальном описании проект называют «динамичным триллером о тайной войне двух скрытных организаций».

Netflix официально дал зелёный свет сериалу в июле этого года — спустя пять лет после первичного анонса.

Фанаты всё ещё надеются на формат антологии, похожий на игры, где каждая история/сезон разворачивается в новой эпохе и с новыми героями.

