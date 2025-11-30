СМИ: действие сериала по Assassin’s Creed развернется в Древнем Риме

Опубликовано 30 ноября 2025, 16:341 мин.
СМИ: действие сериала по Assassin’s Creed развернется в Древнем РимеВ играх не было
Assassin’s Creed, похоже, покажет события, происходящие в Древнем Риме — но не в игре. В готовящемся сериале Netflix по мотивам популярной франшизы Ubisoft действие будет разворачиваться в эпоху Нерона, пятого римского императора. Об этом пишет Nexus Point News.
© Netflix
Если это так, события могут происходить в период с 54 по 68 годы нашей эры, когда правил Нерон. Пока подробностей немного, но недавно Netflix и Ubisoft объявили о первом актере сериала — Тоби Уолласе. В официальном описании проект называют «динамичным триллером о тайной войне двух скрытных организаций».
Netflix официально дал зелёный свет сериалу в июле этого года — спустя пять лет после первичного анонса.
Фанаты всё ещё надеются на формат антологии, похожий на игры, где каждая история/сезон разворачивается в новой эпохе и с новыми героями.