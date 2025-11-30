СМИ: действие сериала по Assassin’s Creed развернется в Древнем Риме

Если это так, события могут происходить в период с 54 по 68 годы нашей эры, когда правил Нерон. Пока подробностей немного, но недавно Netflix и Ubisoft объявили о первом актере сериала — Тоби Уолласе. В официальном описании проект называют «динамичным триллером о тайной войне двух скрытных организаций».

Netflix официально дал зелёный свет сериалу в июле этого года — спустя пять лет после первичного анонса.

Фанаты всё ещё надеются на формат антологии, похожий на игры, где каждая история/сезон разворачивается в новой эпохе и с новыми героями.