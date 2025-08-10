Право на создание фильма Warner Bros. получила ещё в 2014 году, но с тех пор проект несколько раз менялся. В 2019 году было известно, что над сценарием работает Грегг Руссо (известный по фильму Mortal Kombat 2021 года), но сейчас к работе подключились новые авторы.

Пока неизвестно, когда ждать выхода фильма и как именно расскажут историю про инопланетное вторжение.