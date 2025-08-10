Опубликовано 10 августа 2025, 16:371 мин.
СМИ — фильм по культовой классической игре Space Invaders живВсё ещё в разработке
Несмотря на долгие годы молчания, фильм по классической игре Space Invaders снова движется вперёд. Как сообщает Deadline, сценаристы Бен Зазове и Эван Тернер (работавшие над фильмом «Изгои») теперь занимаются написанием сценария для Warner Bros. и New Line Cinema.
© Space Invaders
Право на создание фильма Warner Bros. получила ещё в 2014 году, но с тех пор проект несколько раз менялся. В 2019 году было известно, что над сценарием работает Грегг Руссо (известный по фильму Mortal Kombat 2021 года), но сейчас к работе подключились новые авторы.
Пока неизвестно, когда ждать выхода фильма и как именно расскажут историю про инопланетное вторжение.