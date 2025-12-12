СМИ: лучше бы Amazon не доверила ИИ пересказать первый сезон сериала Fallout

Опубликовано 12 декабря 2025, 20:561 мин.
СМИ: лучше бы Amazon не доверила ИИ пересказать первый сезон сериала FalloutВ ИИ‑резюме первого сезона Fallout полно ошибок и неточностей
Prime Video выпустил ИИ‑резюме первого сезона сериала Fallout, но оно оказалось «крайне неточным», пишут СМИ.
© Amazon / Bethesda
Сервис Amazon активно тестирует использование ИИ. Правда, до этого в Сети раскритиковали ИИ-озвучку аниме, а теперь, несмотря на обещания «выделять главные моменты шоу», снова система засбоила.
Главная проблема, как отмечают комментаторы — роботизированный голос, который звучит «монотонно». Кроме того, в ролике много ошибок по сюжету. Например, ИИ утверждает, что флэшбэки одного из героев происходят в 1950-х годах, хотя события на самом деле разворачиваются в 2077 году.
Премьера второго сезона Fallout состоится 17 декабря.