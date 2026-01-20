Игры
Опубликовано 20 января 2026, 16:58
1 мин.

СМИ: на фоне дефицита памяти сервис облачного гейминга Microsoft станет бесплатным

Xbox Cloud Gaming может получить бесплатный тариф с рекламой
В сервисе облачного гейминга Xbox Cloud Gaming пользователи заметили «намёки» на скоро появление рекламы. Согласно СМИ, Microsoft действительно планирует ввести новый, бесплатный уровень подписки в этом году.
СМИ: на фоне дефицита памяти сервис облачного гейминга Microsoft станет бесплатным

© Microsoft

В настоящее время для запуска игр через облачный сервис Xbox требуется подписка на Game Pass. Новая модель позволит играть в купленные цифровые версии игр даже без неё, но зато с рекламой. Сессии, мол, могут длиться до одного часа.

Облачный гейминг для компании — растущее направление, а на фоне дефицита памяти ещё и потенциально прибыльное.

"1 час игры с рекламой за сессию"

"1 час игры с рекламой за сессию"

© СМИ

В целом сервис продолжает развиваться: недавно стал доступен стриминг контента в разрешении 1440p с улучшенным качеством.

Точные сроки запуска бесплатного доступа с рекламой пока не объявлены.

Источник:windowscentral
Автор:Максим Многословный
Теги:
#XBOX
,
#игры
,
#облако
,
#реклама