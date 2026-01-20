СМИ: на фоне дефицита памяти сервис облачного гейминга Microsoft станет бесплатным

Опубликовано 20 января 2026, 16:581 мин.
СМИ: на фоне дефицита памяти сервис облачного гейминга Microsoft станет бесплатнымXbox Cloud Gaming может получить бесплатный тариф с рекламой
В сервисе облачного гейминга Xbox Cloud Gaming пользователи заметили «намёки» на скоро появление рекламы. Согласно СМИ, Microsoft действительно планирует ввести новый, бесплатный уровень подписки в этом году.
© Microsoft
В настоящее время для запуска игр через облачный сервис Xbox требуется подписка на Game Pass. Новая модель позволит играть в купленные цифровые версии игр даже без неё, но зато с рекламой. Сессии, мол, могут длиться до одного часа.
Облачный гейминг для компании — растущее направление, а на фоне дефицита памяти ещё и потенциально прибыльное.
В целом сервис продолжает развиваться: недавно стал доступен стриминг контента в разрешении 1440p с улучшенным качеством.
Точные сроки запуска бесплатного доступа с рекламой пока не объявлены.