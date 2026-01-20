СМИ: на фоне дефицита памяти сервис облачного гейминга Microsoft станет бесплатным

В настоящее время для запуска игр через облачный сервис Xbox требуется подписка на Game Pass. Новая модель позволит играть в купленные цифровые версии игр даже без неё, но зато с рекламой. Сессии, мол, могут длиться до одного часа.

Облачный гейминг для компании — растущее направление, а на фоне дефицита памяти ещё и потенциально прибыльное.